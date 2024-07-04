5 сезон «Очень странных дел» наполовину готов

Сегодня, 19:05
Создатель «Очень странных дел» Росс Даффер в своих соцсетях сообщил, что пятый сезон шоу уже наполовину готов.
Работа над проектом была приостановлена во время забастовок голливудских актеров и сценаристов, и возобновилась в январе этого года.
Ранее исполнительница роли Робин Бакли Майя Хоук рассказала, что шоураннеры проекта очень серьезно относятся к работе над сериалом.
«По сути, мы снимаем восемь фильмов. Эпизоды очень длинные», — считает актриса.
Тем не менее, братья Даффер отметили, что по сравнению с четвертым сезоном в финальном сезоне серии будут короче.
Дата релиза пятого сезона «Очень странных дел» пока неизвестна.