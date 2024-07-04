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Очень странные дела 5 сезон: что известно — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

1 мин.

5 сезон «Очень странных дел» наполовину готов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»
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Создатель «Очень странных дел» Росс Даффер в своих соцсетях сообщил, что пятый сезон шоу уже наполовину готов.

Работа над проектом была приостановлена во время забастовок голливудских актеров и сценаристов, и возобновилась в январе этого года.

Очень странные дела, Netflix. Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр поделился подробностями о 5 сезоне «Очень странных дел»

Ранее исполнительница роли Робин Бакли Майя Хоук рассказала, что шоураннеры проекта очень серьезно относятся к работе над сериалом.

«По сути, мы снимаем восемь фильмов. Эпизоды очень длинные», — считает актриса.

Тем не менее, братья Даффер отметили, что по сравнению с четвертым сезоном в финальном сезоне серии будут короче.

Дата релиза пятого сезона «Очень странных дел» пока неизвестна.

Очень странные дела 5 сезон: сюжет, что известно, когда выйдет, где смотреть. «Очень странные дела»: что известно о финальном сезоне мистического сериала

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