Netflix показал первые пять минут финального сезона «Очень странных дел»

7 ноября, 22:05
Netflix опубликовал первые пять минут финального пятого сезона сериала «Очень странные дела». Мистический проект братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей силе из другого мира, питающейся страхами людей.
В коротком фрагменте Уилл находится в Изнанке, противостоит монстру Демогоргону и попадает в логово Векны.
Первая часть финального пятого сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а третья — 31 декабря.
Berkut-7
Первый сезон был крутым и атмосферным , а потом в следующих сезонах начался какой-то сумбур вплоть до буфанады с теми же русскими солдатами в торговом центре , атмосфера в фильме просто пропала , появление Векны вроде вернуло какую-то серьёзность , но уже как-то не то всё стало, ещё и актёры повырастали и стали по другому восприниматься , я уже 4 й сезон не очень ждал , а про 5й уже и не думал даже .
07.11.2025