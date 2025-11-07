Netflix показал первые пять минут финального сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал первые пять минут финального пятого сезона сериала «Очень странные дела». Мистический проект братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей силе из другого мира, питающейся страхами людей.

В коротком фрагменте Уилл находится в Изнанке, противостоит монстру Демогоргону и попадает в логово Векны.

Отрывок из 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Трейлер 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

Первая часть финального пятого сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а третья — 31 декабря.