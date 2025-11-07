Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Очень странные дела 5 сезон: отрывок, фрагмент — дата выхода
Фильмы и сериалы

7 ноября, 22:05

1 мин.

Netflix показал первые пять минут финального сезона «Очень странных дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix

Netflix опубликовал первые пять минут финального пятого сезона сериала «Очень странные дела». Мистический проект братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей силе из другого мира, питающейся страхами людей.

В коротком фрагменте Уилл находится в Изнанке, противостоит монстру Демогоргону и попадает в логово Векны.

Отрывок из 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Трейлер 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

Первая часть финального пятого сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а третья — 31 декабря.

Очень странные дела.Бегите! Что известно о 5-м и финальном сезоне мистического сериала «Очень странные дела»

1
ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Читайте далее
Вышел трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»

  • Berkut-7

    Первый сезон был крутым и атмосферным , а потом в следующих сезонах начался какой-то сумбур вплоть до буфанады с теми же русскими солдатами в торговом центре , атмосфера в фильме просто пропала , появление Векны вроде вернуло какую-то серьёзность , но уже как-то не то всё стало, ещё и актёры повырастали и стали по другому восприниматься , я уже 4 й сезон не очень ждал , а про 5й уже и не думал даже .

    07.11.2025