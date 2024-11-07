Опубликован первый тизер финального сезона «Очень странных дел»

Сегодня, 17:30
Netflix опубликовал первый тизер пятого сезона «Очень странных дел», в котором анонсировал названия эпизодов финала шоу.
В пятом сезоне «Очень странных дел», согласно официальному тизеру, будет 8 эпизодов:
The Vanishing of... («Исчезновение...»);
The Turnbow Trap («Ловушка Тернбоу»);
Sorcerer («Колдун»);
Shock Jock («Шок-джок»);
Escape from Camazotz («Побег из Камазотца»);
The Bridge («Мост»);
The Rightside Up («Правая сторона вверх»).
Проект братьев Даффер «Очень странные дела» рассказывает о группе подростков, противостоящих зловещей мистической силе. Детали сюжета пятого сезона проекта не раскрываются. Премьера финала запланирована на следующий год. Точная дата релиза пока неизвестна.