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Очень странные дела 5 сезон: тизер, сколько серий — названия
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:30

1 мин.

Опубликован первый тизер финального сезона «Очень странных дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix
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Netflix опубликовал первый тизер пятого сезона «Очень странных дел», в котором анонсировал названия эпизодов финала шоу.

Тизер 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Список эпизодов 5-го сезона «Очень странных дел»

В пятом сезоне «Очень странных дел», согласно официальному тизеру, будет 8 эпизодов:

  • The Crawl («Ползание»);

  • The Vanishing of... («Исчезновение...»);

  • The Turnbow Trap («Ловушка Тернбоу»);

  • Sorcerer («Колдун»);

  • Shock Jock («Шок-джок»);

  • Escape from Camazotz («Побег из Камазотца»);

  • The Bridge («Мост»);

  • The Rightside Up («Правая сторона вверх»).

Проект братьев Даффер «Очень странные дела» рассказывает о группе подростков, противостоящих зловещей мистической силе. Детали сюжета пятого сезона проекта не раскрываются. Премьера финала запланирована на следующий год. Точная дата релиза пока неизвестна.

Очень странные дела 5 сезон: сюжет, что известно, когда выйдет, где смотреть. «Очень странные дела»: что известно о финальном сезоне мистического сериала

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