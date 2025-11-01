Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Очень странные дела сериал 5 сезон: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

1 ноября, 16:55

1 мин.

Netflix показал трейлер финального сезона «Очень странных дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix

Netflix опубликовал трейлер финального пятого сезона «Очень странных дел». Мистический проект братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей силе из другого мира, питающейся страхами людей.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Очень странные дела»

В финальном сезоне снялись Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Джо Кири, Чарли Хитон, Наталия Дайер и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

Трейлер 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

Первая часть финального пятого сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а третья — 31 декабря.

Очень странные дела.Бегите! Что известно о 5-м и финальном сезоне мистического сериала «Очень странные дела»

ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Читайте далее
Дата выхода 2-го сезона сериала «Волшебный участок»: расписание релиза эпизодов