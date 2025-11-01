Netflix показал трейлер финального сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал трейлер финального пятого сезона «Очень странных дел». Мистический проект братьев Даффер рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей силе из другого мира, питающейся страхами людей.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Очень странные дела»

В финальном сезоне снялись Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Джо Кири, Чарли Хитон, Наталия Дайер и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

Трейлер 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

Первая часть финального пятого сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а третья — 31 декабря.