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Очень страшное кино 6: что известно о новой части, съемки — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

Братья Уайанс анонсировали шестое «Очень страшное кино»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Очень страшное кино», реж. Кинен Айвори Уайанс / Dimension Films
Фото Кадр из фильма «Очень страшное кино», реж. Кинен Айвори Уайанс / Dimension Films
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Издание Deadline сообщило, что Марлон, Шон и Кинен Айвори Уайанс вместе со сценаристом Риком Альваресом вернутся к работе над франшизой «Очень страшное кино».

«Мы создали эту франшизу более двадцати лет назад, помним, как люди смеялись и надеемся увидеть это снова. С нетерпением ждем возможности поработать с Джонатаном Гликманом и его командой в Miramax», — рассказали братья Уайанс.

«Сейчас самое время вернуть серию на большой экран, и нам повезло, что у Кинена, Марлона и Шона есть уникальное комедийное видение, чтобы преподнести его зрителям по всему миру», — считает глава Miramax Джонатан Гликман.

Съемки картины запланированы на следующий год. Дата выхода «Очень страшного кино 6» пока неизвестна.

Хронология &laquo;Очень страшного кино&raquo;: в&nbsp;какой последовательности смотреть все фильмы. Хронология «Очень страшного кино»: в каком порядке смотреть все фильмы франшизы

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