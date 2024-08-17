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Одинокие волки фильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Apple TV представил трейлер фильма «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Одинокие волки»
Фото Кадр из фильма «Одинокие волки»
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Apple TV опубликовал трейлер фильма «Одинокие волки», главные роли в котором сыграли Брэд Питт и Джордж Клуни. Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»).

Сюжет картины сосредоточен на чистильщиках, которым предстоит объединиться ради общего дела.

В триллере снялись Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан, Ричард Кайнд, Златко Бурич, Ирина Дубова и Линда Карола.

Мировая премьера фильма «Одинокие волки» пройдет 20 сентября, а цифровой релиз проекта состоится 27 сентября на Apple TV+.

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