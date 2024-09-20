Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Одинокие волки фильм: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:30

1 мин.

Фильм «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни вышел в зарубежный прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Одинокие волки»
Фото Кадр из фильма «Одинокие волки»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 20 сентября, в зарубежный прокат вышла криминальная комедия «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Сюжет фильма сосредоточен на двух наемниках, которые вынуждены объединиться ради общего дела.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой»).

В триллере снялись Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан, Ричард Кайнд, Златко Бурич, Ирина Дубова и Линда Карола.

Трейлер фильма «Одинокие волки»

В зарубежных кинотеатрах «Одинокие волки» выйдут сегодня, 20 сентября. Цифровой релиз картины пройдет 27 сентября на платформе Apple TV+.

Пойман на&nbsp;краже фильм: Юрий Колокольников. Юрий Колокольников сыграет в фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже»

Фильмы
Новости холдинга
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ