Белла Рамзи рассказала о возможной негативной реакции зрителей на второй сезон «Одних из нас»

В интервью The Independent исполнительница роли Элли в сериале «Одни из нас» Белла Рамзи рассказала, что пока ее не беспокоит потенциально негативная реакция зрителей на второй сезон: «Какое бы решение ни приняли создатели, у каждого будет свое мнение. Здорово пока иметь возможность дистанцироваться от этого».

Выбор Беллы Рамзи на роль Элли вызвал большой резонанс среди поклонников The Last of Us. Одни считали, что актриса совсем не похожа на персонажа оригинальной игры, другие полагали, что это не имеет значения.

Во втором сезоне у героини, вероятно, будет намного больше экранного времени, и если для поклонников актрисы это хорошая новость, то у хейтеров Беллы Рамзи существует своя точка зрения.

После окончания забастовки сценаристов работа над вторым сезоном «Одних из нас» продолжается. Съемки начнутся ориентировочно весной следующего года, а его премьера пройдет в 2025 году.