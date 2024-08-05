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Одни из нас 2 сезон и Белый лотос 3 сезон: тизеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

1 мин.

Max анонсировал проекты 2024 и 2025 годов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас»
Фото Кадр из сериала «Одни из нас»
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Max представил тизер премьер 2024 и 2025 годов, в числе которых новые сезоны сериалов «Одни из нас», «Белый лотос», «Харли Квинн», «Индустрия» и «И просто так». Кроме того, видео анонсирует проекты «Пингвин», «Дюна: Пророчество» и «Франшиза».

«Драконы были только началом», — говорится в описании ролика. На HBO завершился второй сезон приквела «Игры престолов», который собрал противоречивые отзывы критиков.

Одни считают клиффхэнгер сильным художественным ходом, другие назвали финал второго сезона «Дома Дракона» разочаровывающим.

Одни из&nbsp;нас, HBO. Второй сезон сериала «Одни из нас»: все, что известно о продолжении постапокалиптического проекта HBO

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