Изабела Мерсед сыграет Дину во втором сезоне «Одних из нас»

Актриса Изабела Мерсед, известная по фильмам «Убийца 2. Против всех», «Миграция» и роли в будущей премьере «Мадам Паутины», сыграет Дину во втором сезоне «Одних из нас».

Во второй части игры The Last of Us Дина — персонаж, живущий в общине, во главе которой стоят Томми и Мария. Это одна из важных фигур продолжения истории.

Съемки второго сезона «Одни из нас» начнутся через месяц, а его премьера планируется в конце 2024 или начале 2025 года.

Ранее стало известно, кто сыграет Эбби и Джесси во втором сезоне «Одних из нас».