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Одни из нас 2 сезон: кто сыграет Дину из игры The Last of Us
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

1 мин.

Изабела Мерсед сыграет Дину во втором сезоне «Одних из нас»

Роль Дины в продолжении сериала «Одни из нас» досталась Изабеле Мерсед
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мадам Паутина».
Фото Кадр из фильма «Мадам Паутина»
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Актриса Изабела Мерсед, известная по фильмам «Убийца 2. Против всех», «Миграция» и роли в будущей премьере «Мадам Паутины», сыграет Дину во втором сезоне «Одних из нас».

Во второй части игры The Last of Us Дина — персонаж, живущий в общине, во главе которой стоят Томми и Мария. Это одна из важных фигур продолжения истории.

Съемки второго сезона «Одни из нас» начнутся через месяц, а его премьера планируется в конце 2024 или начале 2025 года.

Ранее стало известно, кто сыграет Эбби и Джесси во втором сезоне «Одних из нас».

Одни из&nbsp;нас, Педро Паскаль. «Эмми» — 2023: восемь побед сериала «Одни из нас», «Белый лотос», «Уэнсдэй» и другие награжденные проекты

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