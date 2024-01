Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала «Одни из нас»

Стало известно, кто сыграет Эбби во втором сезоне «Одних из нас». Роль получила Кейтлин Дивер, известная по проектам «Ломка» и «Невозможно поверить».

На счету актрисы две номинации на «Золотой глобус», кроме того, она была в числе актрис, которых поклонники игры The Last of Us рассматривали на роль главной героини Элли.

Выбор Беллы Рамзи слега удивил фандом, но по словам шоураннера «Одних из нас» Крэйга Мазина, на роль Элли рассматривались сотни актрис, и ни одна не подошла лучше.

После завершения забастовок голливудских актеров и сценаристов работа над вторым сезоном «Одних из нас» была возобновлена. Его премьеры стоит ожидать ориентировочно в кoнцe 2024-го или в нaчaлe 2025 года.