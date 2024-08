Завершились съемки 2 сезона сериала «Одни из нас»

Монтажер сериала «Одни из нас» Тимоти Гуд в своих соцсетях сообщил, что съемки второго сезона проекта подошли к концу.

Многосерийная адаптация игры The Last of Us рассказывает о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль), который пытается защитить девочку-подростка Элли (Белла Рамзи) от угроз постапокалиптического мира.

Премьера второго сезона «Одних из нас» запланирована на 2025 год.