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Одни из нас 2 сезон: сколько серий и сколько сезонов будет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:45

1 мин.

Стало известно, сколько серий будет во 2 сезоне «Одних из нас»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас»
Одни из нас, HBO.
Фото Кадр из сериала «Одни из нас»
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Во второй сезон сериала «Одни из нас» войдет семь эпизодов, сообщает издание Deadline. В первый сезон адаптации культовой игры The Last of Us вошло на два эпизода больше.

На данный момент планируется снять три сезона постапокалиптического проекта HBO, а возможность четвертого зависит от интереса аудитории.

По словам шоураннера сериала Крэйга Мазина, третий сезон «Одних из нас» будет больше второго.

«Пока люди продолжают смотреть, мы можем продолжать снимать — третий сезон будет значительно масштабнее. И правда в том, что для этой истории может потребоваться четвертый сезон», — объяснил Мазин.

Позже шоураннер высказался более категорично: «В одном можно быть уверенным: не представляю, как мы могли бы уместить оставшуюся часть истории в один сезон».

Премьера второго сезона «Одних из нас» планируется в конце этого или начале следующего года.

Одни из&nbsp;нас, HBO. Второй сезон сериала «Одни из нас»: все, что известно о продолжении постапокалиптического проекта HBO

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