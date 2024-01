Во втором сезоне «Одних из нас» роль Джесси сыграет Янг Мазино, известный по сериалу «Грызня».

По сюжету The Last of Us Джесси — друг главной героини Элли (Белла Рамзи), и лидер патрульных групп в Джексоне.

Премьера продолжения хита HBO немного сдвинется из-за забастовок актеров и сценаристов. На данный момент она запланирована на конец этого или начало следующего года.

Ранее стало известно, что Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала «Одни из нас».