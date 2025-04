Когда выйдет 3-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

На HBO вышли первые два эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Проект, основанный на компьютерной игре The Last of Us, рассказывает о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль) и девочке Элли (Белла Рамзи), которые пытаются выжить в постапокалиптических условиях.

Третья серия второго сезона сериала «Одни из нас» выйдет 27 апреля.