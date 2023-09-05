Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

Официально: «Барби» — самый кассовый фильм 2023 года

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Telegram Дзен

На минувших выходных сборы фэнтези-комедии Греты Гервиг преодолели отметку в 1,36 млрд долларов. Таким образом, «Барби» наконец-то обогнала анимационную ленту «Братья Супер Марио в кино» (1,35 млрд долларов) и заняла первую строчку в рейтинге самых прибыльных картин этого года. Напомним, что ранее «Барби» уже стала самым кассовым фильмом, когда-либо снятым женщиной-режиссером, а также самым успешным проектом в карьере Марго Робби и Райана Гослинга.

Тем временем «Оппенгеймер», вышедший в мировой прокат в один день с «Барби», собрал уже больше 850 млн долларов. Масштабный байопик Кристофера Нолана об «отце атомной бомбы» обогнал третью часть «Стражей Галактики» и вошел в топ-3 самых кассовых фильмов 2023 года. Некоторые издания уверены, что картина сможет приблизиться к отметке в 1 миллиард, а все благодаря успешному старту в Китае: там премьера «Оппенгеймера» состоялась всего несколько дней назад.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Фильмы
3
Обсудить
Читайте также
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Пленные ВСУ рассказали про «дружественный» огонь из-за оставленных под Херсоном позиций
Учитель в ЛНР стал свидетелем убийств военных ВСУ сослуживцами
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ситком «Как я встретила вашего папу» закрыли, так и не ответив на главный вопрос