Дата выхода многосерийного триллера «Охота за убийцей»: расписание релиза эпизодов

14 марта, 12:25
15 марта на платформе Apple TV+ пройдет премьера сериала «Охота за убийцей». Срежиссировали проект Джон Дал («Йеллоустоун») и Карл Франклин («Монстр: История Джеффри Дамера»).
Сюжет многосерийного триллера сосредоточен на охоте за Джоном Уилксом Бутом после убийства Авраама Линкольна.
В проекте снялись Тобайас Мензис, Энтони Бойл, Хеймиш Линклейтер, Лови Симон, Уилл Харрисон, Брэндон Флинн, Дэмиан О'Хейр, Гленн Моршауэр, Пэттон Освальт и Мэтт Уолш.
|1 серия
|15 марта
|2 серия
|15 марта
|3 серия
|22 марта
|4 серия
|29 марта
|5 серия
|5 апреля
|6 серия
|12 апреля
|7 серия
|19 апреля