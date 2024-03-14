Дата выхода многосерийного триллера «Охота за убийцей»: расписание релиза эпизодов

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15 марта на платформе Apple TV+ пройдет премьера сериала «Охота за убийцей». Срежиссировали проект Джон Дал («Йеллоустоун») и Карл Франклин («Монстр: История Джеффри Дамера»).

Сюжет многосерийного триллера сосредоточен на охоте за Джоном Уилксом Бутом после убийства Авраама Линкольна.

В проекте снялись Тобайас Мензис, Энтони Бойл, Хеймиш Линклейтер, Лови Симон, Уилл Харрисон, Брэндон Флинн, Дэмиан О'Хейр, Гленн Моршауэр, Пэттон Освальт и Мэтт Уолш.

Расписание релиза эпизодов многосерийного триллера «Охота за убийцей»