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Охота за убийцей 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

14 марта, 12:25

1 мин.

Дата выхода многосерийного триллера «Охота за убийцей»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Охота за убийцей».
Фото Кадр из сериала «Охота за убийцей»
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15 марта на платформе Apple TV+ пройдет премьера сериала «Охота за убийцей». Срежиссировали проект Джон Дал («Йеллоустоун») и Карл Франклин («Монстр: История Джеффри Дамера»).

Сюжет многосерийного триллера сосредоточен на охоте за Джоном Уилксом Бутом после убийства Авраама Линкольна.

В проекте снялись Тобайас Мензис, Энтони Бойл, Хеймиш Линклейтер, Лови Симон, Уилл Харрисон, Брэндон Флинн, Дэмиан О'Хейр, Гленн Моршауэр, Пэттон Освальт и Мэтт Уолш.

Расписание релиза эпизодов многосерийного триллера «Охота за убийцей»

1 серия 15 марта
2 серия 15 марта
3 серия 22 марта
4 серия 29 марта
5 серия 5 апреля
6 серия 12 апреля
7 серия 19 апреля
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