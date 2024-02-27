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Охотники за привидениями леденящий ужас 2024: дата выхода, кадры, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

27 февраля, 19:15

1 мин.

Опубликованы кадры фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» выйдет в мировой прокат в марте
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
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Total Film показал кадры грядущего фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». Действие картины проходит в Нью-Йорке. Сюжет развернется вокруг противостояния монстру, способному вернуть планету в ледяные эпохи прошлого.

Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

В «Леденящем ужасе» снялись Маккенна Грейс, Кэрри Кун, Энни Поттс, Пол Радд, Селеста О'Коннор, Финн Вулфхард, Кумэйл Нанджиани, Билл Мюррей, Пэттон Освальт и Эрни Хадсон.

Мировая премьера фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» запланирована на 22 марта.

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