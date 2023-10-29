Оливия Колман получает анонимные сообщения в трейлере фильма «Злобные маленькие письма»

StudiocanalUK опубликовал трейлер фильма Теи Шэррок («До встречи с тобой») «Злобные маленькие письма» с Оливией Колман. По сюжету жители приморского городка Литлхэмптон начинают получать непристойные письма от анонимного отправителя. Главной подозреваемой становится эксцентричная Роуз Гудинг (Джесси Бакли). Ей грозит лишение свободы, поэтому группа неравнодушных женщин решает выяснить правду и найти настоящего автора возмутительных сообщений.

В фильме снялись Тимоти Сполл, Хью Скиннер, Айлин Аткинс, Джемма Джонс, Анджана Васан, Джейсон Уоткинс, Лолли Адефопе и Алиша Вейр.

Премьера фильма «Злобные маленькие письма» пройдет 23 февраля 2024 года.