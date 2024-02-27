Премьера фильма «Он плюс она» с Павлом Деревянко и Катериной Шпицей состоится 29 февраля

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29 февраля пройдет премьера фильма Александры Франк «Он+Она». Это экспериментальная картина, в которой пять новелл о любви объединяют комментарии друзей режиссера. В «Он+Она» исследуется вечный вопрос: что такое любовь?

В проекте снялись Павел Деревянко, Катерина Шпица, Сергей Бурунов, Сергей Бондарчук, Юлия Топольницкая, Рената Пиотровски, Анатолий Руденко, Яна Поплавская, Галина Тюнина и Геннадий Сайфулин.

«Он+Она» станет доступен для просмотра в российских кинотеатрах с 29 февраля.