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Он плюс она: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

27 февраля, 14:45

1 мин.

Премьера фильма «Он плюс она» с Павлом Деревянко и Катериной Шпицей состоится 29 февраля

Мелодрама «Он+она» выйдет в российский прокат 29 февраля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Он+Она».
Фото Кадр из фильма «Он+Она»
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29 февраля пройдет премьера фильма Александры Франк «Он+Она». Это экспериментальная картина, в которой пять новелл о любви объединяют комментарии друзей режиссера. В «Он+Она» исследуется вечный вопрос: что такое любовь?

В проекте снялись Павел Деревянко, Катерина Шпица, Сергей Бурунов, Сергей Бондарчук, Юлия Топольницкая, Рената Пиотровски, Анатолий Руденко, Яна Поплавская, Галина Тюнина и Геннадий Сайфулин.

«Он+Она» станет доступен для просмотра в российских кинотеатрах с 29 февраля.

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