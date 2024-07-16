Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Она такая классная: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Она такая классная»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Она такая классная»
Фото Кадр из сериала «Она такая классная»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

KION опубликовал трейлер сериала «Она такая классная». По сюжету проекта легкомысленный Артем и его сосед Леня с расстройством аутистического спектра отправляются в Петербург на поиски актрисы, которую увидели на экране — ведь последний влюбился в нее и решил, что не может жить без этой девушки.

Для Артема эта поездка — возможность перерасти свою инфантильность, а для Лени — шанс выбраться из гиперопеки матери.

В проекте снялись Денис Прытков, Лев Зулькарнаев, Валерий Степанов, Евгений Егоров, Павел Майков, Екатерина Федулова, Татьяна Догилева, Игорь Хрипунов, Арсений Мыцык и Константин Каримов.

Премьера сериала «Она такая классная» пройдет 1 августа на платформе KION.

Мадам Клико, 2023. Афиша кино 15-21 июля: что смотреть на этой неделе

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее