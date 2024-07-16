Вышел трейлер сериала «Она такая классная»

KION опубликовал трейлер сериала «Она такая классная». По сюжету проекта легкомысленный Артем и его сосед Леня с расстройством аутистического спектра отправляются в Петербург на поиски актрисы, которую увидели на экране — ведь последний влюбился в нее и решил, что не может жить без этой девушки.

Для Артема эта поездка — возможность перерасти свою инфантильность, а для Лени — шанс выбраться из гиперопеки матери.

В проекте снялись Денис Прытков, Лев Зулькарнаев, Валерий Степанов, Евгений Егоров, Павел Майков, Екатерина Федулова, Татьяна Догилева, Игорь Хрипунов, Арсений Мыцык и Константин Каримов.

Премьера сериала «Она такая классная» пройдет 1 августа на платформе KION.