Драма «Онегин» выйдет в российский прокат 7 марта

5 марта, 20:00
7 марта пройдет премьера драмы «Онегин», режиссером которой выступил Сарик Андреасян («Сама виновата?»).
По сюжету главный герой проживает дни в бесцельном одиночестве, пока из-за границы не возвращается Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными.
Предыдущей экранизацией «Евгения Онегина» была картина Марты Файнс 1999 года, главные роли в которой исполнили Рэйф Файнс (Евгений Онегин) и Лив Тайлер (Татьяна Ларина).
В фильме Сарика Андреасяна снялись Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Сабинова, Алена Хмельницкая, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина и Александр Яцко.
Картину «Онегин» начнут показывать в российских кинотеатрах 7 марта.