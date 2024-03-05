Драма «Онегин» выйдет в российский прокат 7 марта

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7 марта пройдет премьера драмы «Онегин», режиссером которой выступил Сарик Андреасян («Сама виновата?»).

По сюжету главный герой проживает дни в бесцельном одиночестве, пока из-за границы не возвращается Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными.

Предыдущей экранизацией «Евгения Онегина» была картина Марты Файнс 1999 года, главные роли в которой исполнили Рэйф Файнс (Евгений Онегин) и Лив Тайлер (Татьяна Ларина).

В фильме Сарика Андреасяна снялись Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Сабинова, Алена Хмельницкая, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина и Александр Яцко.

Картину «Онегин» начнут показывать в российских кинотеатрах 7 марта.