«Они меня не слушали». Анджей Сапковский предлагал создателям сериала Netflix идеи по улучшению «Ведьмака»

В интервью Cerealkillerz писатель Анджей Сапковский рассказал, что пытался предлагать создателям Netflix-адаптации идеи по улучшению «Ведьмака», но был проигнорирован: «Возможно, я подавал им какие-то идеи, но они меня не слушали. Это нормально. «Кто это? Да писатель, просто никто»».

Сериал «Ведьмак» столкнулся с критикой фандома после того, как создатели проекта слишком далеко ушли от первоисточника.

Ранее на Тайбэйской международной книжной выставке на вопрос о своем отношении к сериалу «Ведьмак» Анджей Сапковский ответил: «Я видел лучше. Я видел хуже».