Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:20

«Они собираются убить меня и уничтожить мою душу?» Режиссер фильма «Марвелы» боялась присоединяться к MCU

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Марвелы».
Telegram Дзен

В интервью Vanity Fair режиссер фильма «Марвелы» Ниа Дакоста рассказала, что поначалу немного опасалась присоединяться к MCU. Чтобы развеять сомнения, постановщица обратилась к коллегам, которые уже работали над проектами Marvel, Тайке Вайтити (последние две части «Тора»), Джеймсу Ганну (все части «Стражей Галактики») и Хлое Чжао («Вечные»): «Они собираются убить меня и уничтожить мою душу? Кевин Файги (глава Marvel Studios, — прим.) ужасный человек? А они ответили: «Нет, просто он хороший парень, который был ботаном».

Ранее в ходе разговора с Total Film Дакоста рассуждала об усталости зрителей от кинокомиксов. По мнению постановщицы, несмотря на то, что она, конечно, есть, картина «Марвелы» отличается от всего, что было в MCU, и поэтому сможет произвести впечатление на аудиторию.

Премьера фильма «Марвелы» — 10 ноября.

Фильмы
1
0
Читайте также
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Adult Swim представил вступительные титры седьмого сезона «Рика и Морти»

Продолжение «Папиных дочек» стало самым популярным сериалом по версии «Кинопоиска»