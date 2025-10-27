Видео
Оно Добро пожаловать в Дерри сериал: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

27 октября, 17:30

1 мин.

Стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», реж. Андрес Мускетти, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», реж. Андрес Мускетти, HBO Max

На HBO Max стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Приквел по одноименному роману Стивена Кинга рассказывает о событиях, развернувшихся за 27 лет до всего произошедшего в картине «Оно» Андреса Мускетти.

«Добро пожаловать в Дерри» раскроет историю происхождения древнего демонического существа Пеннивайза (Билл Скарсгард).

Трейлер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Расписание выхода эпизодов сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

1 серия 26 октября
2 серия 31 октября
3 серия 9 ноября
4 серия 16 ноября
5 серия 23 ноября
6 серия 30 ноября
7 серия 7 декабря
8 серия 14 декабря
Оно сериал: трейлер.«Оно» возвращается: что известно о сериале по роману Стивена Кинга

