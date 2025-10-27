Стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: расписание релиза эпизодов

27 октября, 17:30
На HBO Max стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Приквел по одноименному роману Стивена Кинга рассказывает о событиях, развернувшихся за 27 лет до всего произошедшего в картине «Оно» Андреса Мускетти.
«Добро пожаловать в Дерри» раскроет историю происхождения древнего демонического существа Пеннивайза (Билл Скарсгард).
|1 серия
|26 октября
|2 серия
|31 октября
|3 серия
|9 ноября
|4 серия
|16 ноября
|5 серия
|23 ноября
|6 серия
|30 ноября
|7 серия
|7 декабря
|8 серия
|14 декабря