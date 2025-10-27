Стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: расписание релиза эпизодов

На HBO Max стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Приквел по одноименному роману Стивена Кинга рассказывает о событиях, развернувшихся за 27 лет до всего произошедшего в картине «Оно» Андреса Мускетти.

«Добро пожаловать в Дерри» раскроет историю происхождения древнего демонического существа Пеннивайза (Билл Скарсгард).

Трейлер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Расписание выхода эпизодов сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»