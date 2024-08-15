Хоррор «Оно слушает» выйдет 30 августа

30 августа пройдет премьера фильма «Оно слушает». Режиссером и сценаристом проекта выступил Крис Вайц («Лучшая жизнь», «Сумерки. Сага. Новолуние»).

По сюжету семью Кертиса выбрали для тестирования цифрового помощника AIA. После установки устройство изучило их поведение и даже стало способно предугадывать потребности каждого из домашних.

В картине снялись Давид Дастмалчян, Рики Линдхоум, Кэтрин Уотерстон, Кит Кэрредин, Джон Чо, Гавана Роуз Лю, Лукита Максвелл, Грег Хилл, Эшли Романс и Бен Юсеф.