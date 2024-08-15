Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Оно слушает фильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:05

1 мин.

Хоррор «Оно слушает» выйдет 30 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Оно слушает»
Фото Кадр из фильма «Оно слушает»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

30 августа пройдет премьера фильма «Оно слушает». Режиссером и сценаристом проекта выступил Крис Вайц («Лучшая жизнь», «Сумерки. Сага. Новолуние»).

По сюжету семью Кертиса выбрали для тестирования цифрового помощника AIA. После установки устройство изучило их поведение и даже стало способно предугадывать потребности каждого из домашних.

В картине снялись Давид Дастмалчян, Рики Линдхоум, Кэтрин Уотерстон, Кит Кэрредин, Джон Чо, Гавана Роуз Лю, Лукита Максвелл, Грег Хилл, Эшли Романс и Бен Юсеф.

Старик, 2 сезон. 2 сезон сериала «Старик» с Джеффом Бриджесом выйдет 12 сентября

Фильмы
2
Обсудить
Новости холдинга
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Marvel показал трейлер сериала «Это все Агата»