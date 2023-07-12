Опубликован дебютный трейлер мюзикла «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

Появился первый ролик в поддержку ленты, которая расскажет о молодости знаменитого владельца шоколадной фабрики. Фэнтези-мюзикл «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли выйдет в прокат уже в декабре.

В картине Пола Кинга («Приключения Паддингтона») также снялись такие звезды британского кино, как Оливия Колман («Корона»), Хью Грант («Джентльмены») и Роуэн Эткинсон («Мистер Бин»).