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Сегодня, 18:30

Опубликован первый трейлер «Дюна 2»

Георгий Амиян
Киножурналист
Кадр из фильма «Дюна 2».
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Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер продолжения «Дюны» Дени Вильнева. В нем Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) укрощает Шаи-Хулуда.

Сюжет «Дюна 2» продолжит историю первого фильма и станет адаптацией оставшейся части первой книги Фрэнка Герберта. К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон и Стеллан Скарсгард. Также в трейлере можно увидеть героев Флоренс Пью, Остина Батлера и Леа Сейду.

Мировая премьера картины состоится 3 ноября 2023 года.

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