Опубликован первый трейлер «Дюна 2»

Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер продолжения «Дюны» Дени Вильнева. В нем Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) укрощает Шаи-Хулуда.

Сюжет «Дюна 2» продолжит историю первого фильма и станет адаптацией оставшейся части первой книги Фрэнка Герберта. К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон и Стеллан Скарсгард. Также в трейлере можно увидеть героев Флоренс Пью, Остина Батлера и Леа Сейду.

Мировая премьера картины состоится 3 ноября 2023 года.