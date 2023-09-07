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Сегодня, 10:35

Опубликован первый трейлер фильма «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Байкеры».
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В среду, 6 сентября, вышел дебютный ролик в поддержку криминальной ленты о чикагском клубе мотоциклистов. Действие картины «Байкеры» развернется в 60-х годах, а в главных ролях на экране появятся Том Харди («Начало»), Остин Батлер («Элвис») и Джоди Комер («Убивая Еву»).

Также в актерском составе значатся Норман Ридус («Ходячие мертвецы»), Бойд Холбрук («Нарко»), Майкл Шеннон («Достать ножи») и многие другие. За режиссуру отвечает Джефф Николс («Укрытие»).

Мировая премьера фильма запланирована на 1 декабря, однако на днях «Байкеры» были показаны в рамках кинофестиваля «Теллурайд». Критики остались в восторге от актерской игры, в частности Тома Харди и Джоди Комер. На данный момент рейтинг драмы на сайте Rotten Tomatoes составляет 91 процент.

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