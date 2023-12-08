Опубликован тизер-трейлер постапокалиптического сериала «Фоллаут»

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Prime Video представил тизер-трейлер сериала «Фоллаут» (Fallout). Проект основан на серии одноименных видеоигр, созданных компанией Interplay Entertainment.

По сюжету после ядерного конфликта 2077 года персонажи должны приспособиться к существующей реальности.

Одним из авторов проекта выступает Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана, представившего в этом году картину о создателе атомной бомбы.

В фантастическом боевике снялись Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Кайл Маклоклен, Кселия Мендес-Джонс, Аарон Мотен, Лир Лири и Род Луцци.

Премьера сериала «Фоллаут» запланирована на 12 апреля 2024 года.