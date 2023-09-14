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Сегодня, 11:35

Опубликован трейлер игрового ремейка «Бременских музыкантов»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Бременские музыканты».
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В среду, 13 сентября, студия «Централ Партнершип» выпустила дебютный ролик в поддержку новой версии знаменитого советского мультфильма.

Фильм «Бременские музыканты» выйдет в российский прокат 1 января 2024 года. В роли Трубадура зрители увидят Тихона Жизневского («Майор Гром: Чумной Доктор»), а в роли Короля — Сергея Бурунова («Полицейский с Рублевки»). Также на экране появятся Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Мария Аронова и многие другие.

Игровой ремейк Алексея Нужного («Я худею», «Огонь») расскажет о том, как Трубадур объединится с шайкой бродячих артистов, чтобы вернуть радость на мрачные улицы Бремена и рассмешить Принцессу. По словам Тихона Жизневского, главными темами ленты станут любовь и музыка, меняющие мир к лучшему.

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