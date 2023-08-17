Опубликован трейлер вдохновляющего байопика «На расстоянии в миллион миль»

15 августа стриминговый сервис Prime Video выпустил промо-ролик новой картины Алехандры Маркес Абеллы («Нарко: Мексика»), главную роль в которой исполнил Майкл Пенья («Марсианин», «Человек-муравей»). Премьера биографической ленты «На расстоянии в миллион миль» запланирована на 15 сентября.

В основе сюжета лежит реальная история Хосе Эрнандеса: будущий участник космического полета на шаттле «Дискавери» родился в семье мигрантов из Мексики, а все вокруг смеялись над его мечтой стать астронавтом, но он уверенно шел к своей цели. Помимо Пеньи, которому и досталась роль Эрнандеса, в фильме также снялись Роза Салазар («Алита: Боевой ангел»), Гаррет Диллахант («Старикам тут не место») и другие.