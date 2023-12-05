Опубликованы первые кадры фильма «Роднина» о выдающейся советской фигуристке

Сегодня, 18:45
В Москве продолжаются съемки картины «Роднина» о трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной. Будущий фильм основан на книге «Слеза чемпионки» 2010 года. Байопик будет приурочен к 75-летию фигуристки. Режиссером проекта стал Константин Статский («Троцкий»).
Компания «ВайТ Медиа» представила первые кадры.
В фильме снимаются Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Вера Чернявская, Алексей Ягудин, Марат Башаров, Елена Миронова, Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Иван Янковский, Максим Богомолов, Валентин Моисеев и другие.
Премьера картины «Роднина» запланирована на следующий год.