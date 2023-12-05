Опубликованы первые кадры фильма «Роднина» о выдающейся советской фигуристке

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В Москве продолжаются съемки картины «Роднина» о трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной. Будущий фильм основан на книге «Слеза чемпионки» 2010 года. Байопик будет приурочен к 75-летию фигуристки. Режиссером проекта стал Константин Статский («Троцкий»).

Компания «ВайТ Медиа» представила первые кадры.

Фото Кадр из фильма «Роднина»

Фото Кадр из фильма «Роднина»

Фото Кадр из фильма «Роднина»

Фото Кадр из фильма «Роднина»

Фото Кадр из фильма «Роднина»

Фото Кадр из фильма «Роднина»

Фото Кадр из фильма «Роднина»

Фото Кадр из фильма «Роднина»

Фото Кадр из фильма «Роднина»

Фото Кадр из фильма «Роднина»

В фильме снимаются Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Вера Чернявская, Алексей Ягудин, Марат Башаров, Елена Миронова, Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Иван Янковский, Максим Богомолов, Валентин Моисеев и другие.

Премьера картины «Роднина» запланирована на следующий год.