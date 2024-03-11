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Оскар-2024: лучший анимационный короткометражный фильм
Фильмы и сериалы

11 марта, 02:52

1 мин.

«Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из анимационного фильма «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».
Фото Кадр из анимационного фильма «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»
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Продолжается 96-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук «Оскар». Следующим обладателем золотой статуэтки стал анимационный проект «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

Мультфильм выиграл в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Сюжет короткометражного проекта «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» разворачивается в альтернативной реальности во время Первой мировой войны, где солдаты играют в шахматы. Мультфильм рассказывает о том, что в игре могут быть победители, а на войне — нет.

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