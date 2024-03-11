«Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм»

11 марта, 02:52
Продолжается 96-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук «Оскар». Следующим обладателем золотой статуэтки стал анимационный проект «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».
Мультфильм выиграл в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».
Сюжет короткометражного проекта «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» разворачивается в альтернативной реальности во время Первой мировой войны, где солдаты играют в шахматы. Мультфильм рассказывает о том, что в игре могут быть победители, а на войне — нет.