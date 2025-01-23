Сегодня, 17:46
«Бруталист»
«Боб Дилан: Никому не известный»
«Конклав»
«Дюна: Часть вторая»
«Эмилия Перес»
«Я все еще здесь»
«Мальчишки из Никеля»
«Субстанция»
«Злая: Сказка о ведьме Запада»
Брэйди Корбет («Бруталист»)
Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»)
Жак Одиар («Эмилия Перес»)
Корали Фаржа («Cубстанция»)
Карла Гаскон («Эмилия Перес»)
Майки Мэдисон («Анора»)
Деми Мур («Субстанция»)
Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)
Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
Колман Доминго («Синг-Синг»)
Рэйф Файнс («Конклав»)
Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»)
«Бруталист»
«Настоящая боль»
«5 сентября»
«Субстанция»
«Конклав»
«Эмилия Перес»
«Мальчишки из «Никеля»
«Синг-синг»
I am ready, warden
Incident
Instruments of a beating heart
The only girl in the orchestra
«Девушка с иглой» (Дания)
«Эмилия Перес» (Франция)
«Семя священного инжира» (Германия)
«Поток» (Латвия)
«Конклав»
«Дюна: Часть вторая»
«Носферату»
«Злая: Сказка о ведьме Запада»
«Бруталист»
«Эмилия Перес»
«Злая: Сказка о ведьме Запада»
«Дюна: Часть вторая»
«Эмилия Перес»
«Злая: Сказка о ведьме Запада»
«Дикий робот»
«Другой человек»
«Дюна: Часть вторая»
«Планета обезьян: Новое царство»
«Злая: Сказка о ведьме Запада»
«Дюна: Часть вторая»
«Эмилия Перес»
«Мария»
«Носферату»
97-я церемония награждения премии «Оскар» состоится 2 марта.