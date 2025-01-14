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Основная цель сериал 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Опубликован трейлер сериала «Основная цель»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Основная цель», реж. Брэйди Худ / Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Основная цель», реж. Брэйди Худ / Apple TV+
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Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Основная цель» от режиссера Брэйди Худа («Молодой Морс»). По сюжету проекта молодой талантливый математик находится на пороге большого прорыва и начинает замечать, что его работа по поиску закономерности в простых числах привлекла к себе внимание опасных людей.

Кто снялся в сериале «Основная цель»

В проекте снялись Лео Вудалл, Куинтесса Суинделл, Сидсе Бабетт Кнудсен, Фра Фи, Дэвид Моррисси, Стивен Ри, Джейсон Флеминг, Джозеф Майделл и Али Сулиман.

Трейлер сериала «Основная цель»

Когда выйдет сериал «Основная цель»

Премьера сериала «Основная цель» состоится 22 января на платформе Apple TV+.

Ранее мы рассказывали о самых ожидаемых сериалах 2025 года.

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