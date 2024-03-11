Номинированный на «Оскар» фильм «Оставленные» обвинили в плагиате

Незадолго до начала церемонии вручения премии «Оскар» издание Variety сообщило, что один из претендентов на лучший фильм — «Оставленные», оказывается, мог быть снят по украденному сценарию.

По версии сценариста Саймона Стефенсона («Лука», «Приключения Паддингтона 2»), сценарий «Оставленных» полностью повторяет его работу «Фриско», написанную 11 лет назад.

«Фриско» рассказывает историю уставшего от жизни детского врача средних лет и 15-летнего пациента, за которым ему приходится присматривать, а сюжет «Оставленных» сосредоточен на немолодом учителе школы-интерната и 15-летнем ученике, за которым ему, так же как и во «Фриско», приходится присматривать.

Несмотря на то что официально за сценарий фильма «Оставленные» отвечает Дэвид Хемингсон («Виски Кавалер», «Ловушка»), Стефенсон утверждает, что режиссер «Оставленных» Александр Пэйн читал его сценарий.

Фильм Пэйна в этом году получил пять номинаций на «Оскар». В частности, картина претендует на статуэтку за лучший оригинальный сценарий наряду с фильмами «Анатомия падения», «Маэстро», «Май, декабрь» и «Прошлые жизни».