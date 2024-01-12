В прокат выйдет фильм «Остров изгоев» о выживании в Антарктиде по мотивам реальных событий
Французский триллер «Остров изгоев» выйдет в российский прокат 18 января
18 января в России состоится премьера французского триллера «Остров изгоев». Картина, в основу которой легли мемуары выдающейся путешественницы, мореплавательницы и писательницы Изабель Отисье, расскажет о тяготах выживания в Антарктиде.
По сюжету супружеская пара отправляется в долгожданное путешествие, но вскоре оно становится для них настоящим испытанием.
Главные роли в «Острове изгоев» сыграли Мелани Тьерри («Легенда о пианисте») и Жиль Леллуш («Я всегда буду помнить ваши лица»).
Режиссером выступил Тома Бидеген («Селфи»), а слоган проекта гласит: «Здесь не живут. Здесь выживают».
Премьера фильма «Остров изгоев» пройдет 18 января во многих кинотеатрах страны.