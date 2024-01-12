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Остров изгоев: дата выхода в РФ, трейлер, сюжет, актеры, где смотреть
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Сегодня, 18:40

1 мин.

В прокат выйдет фильм «Остров изгоев» о выживании в Антарктиде по мотивам реальных событий

Французский триллер «Остров изгоев» выйдет в российский прокат 18 января
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Остров изгоев».
Фото Кадр из фильма «Остров изгоев»
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18 января в России состоится премьера французского триллера «Остров изгоев». Картина, в основу которой легли мемуары выдающейся путешественницы, мореплавательницы и писательницы Изабель Отисье, расскажет о тяготах выживания в Антарктиде.
По сюжету супружеская пара отправляется в долгожданное путешествие, но вскоре оно становится для них настоящим испытанием.

Главные роли в «Острове изгоев» сыграли Мелани Тьерри («Легенда о пианисте») и Жиль Леллуш («Я всегда буду помнить ваши лица»).

Режиссером выступил Тома Бидеген («Селфи»), а слоган проекта гласит: «Здесь не живут. Здесь выживают».

Премьера фильма «Остров изгоев» пройдет 18 января во многих кинотеатрах страны.

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