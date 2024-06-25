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Острые козырьки фильм: что известно и когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

1 мин.

На Netflix выйдет фильм по сериалу «Острые козырьки»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Острые козырьки»
Фото Кадр из сериала «Острые козырьки»
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Полнометражное продолжение сериала «Острые козырьки» выйдет на платформе Netflix, сообщили представители видеосервиса в официальных соцсетях.

«Похоже, Томми Шелби еще не закончил со мной. Мне очень приятно возобновить сотрудничество со Стивеном Найтом и Томом Харпером над киноверсией «Острых козырьков», — сообщил в своем заявлении исполнитель главной роли Киллиан Мерфи.

Первый сезон многосерийной криминальной драмы вышел в 2013 году, а финальный шестой — в 2022-м.

Дата выхода полнометражных «Острых козырьков» пока неизвестна.

28 дней спустя, Киллиан Мерфи. Киллиан Мерфи появится в продолжении «28 дней спустя»
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