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Отчаянные домохозяйки приквел: что известно о продолжении
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Создатель «Отчаянных домохозяек» хочет снять приквел сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из 8-го сезона сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Джеймс Хейман / ABC Studios, Touchstone Television, Cherry Productions
Фото Кадр из 8-го сезона сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Джеймс Хейман / ABC Studios, Touchstone Television, Cherry Productions
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Создатель и шоураннер сериала «Отчаянные домохозяйки» Марк Черри хочет снять приквел проекта, действие которого развивалось бы в 1966 году.

«Персонаж, по которому я больше всего скучаю, — это Вистерия Лейн (вымышленная улица, на которой живут герои «Отчаянных домохозяек, — Прим. Ред.»). Это была самая веселая площадка в истории телевидения, потому что мы владели всей улицей. Я знаю ее, как свои пять пальцев», — рассказал Черри.

Марк Черри добавил, что иногда задается вопросом, смог бы он создать историю на Вистерии Лейн ориентировочно в 1966 году.

Шоураннер подсчитал, что около 70 000 человек спрашивали его о перезапуске «Отчаянных домохозяек».

«Правда в том, что у меня есть пара идей, как это сделать», — считает Черри.

Сериал «Отчаянные домохозяйки» продержались в эфире восемь сезонов. Премьера первого состоялась 3 октября 2004 года, а финальная серия проекта вышла 13 мая 2012 года.

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