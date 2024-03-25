Премьера хоррора «Отражение тьмы» состоится 11 апреля

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11 апреля в российский прокат выйдет хоррор «Отражение тьмы» режиссера Серика Бейсеу («Таблетка от слез»). Сценарий фильма написал Дмитрий Жигалов («Сквозь время»).

По сюжету проекта во время загадочного тренинга-ретрита, проходящего на частном острове, несколько молодых пар сталкиваются с древним демоном суккубом.

В картине снялись Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Полина Давыдова, Антон Риваль, Полина Воробьева, Пьер Бурель, Нино Нинидзе, Артур Бесчастный, Ксения Пикалова и Василий Евсеев.

«Отражение тьмы» выйдет в российских кинотеатрах 11 апреля.