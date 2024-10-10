На платформе Max вышел триллер «Озеро Каддо»

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Сегодня, 10 октября, на платформе Max состоялась премьера триллера «Озеро Каддо» Режиссерами и сценаристами фильма выступили Логан Джордж и Селин Хелд («Темная материя»). В числе продюсеров проекта выступает М. Найт Шьямалан.

Сюжет картины сосредоточен на исчезновении восьмилетней девочки, в ходе расследования которого выясняется связь этого происшествия с прошлыми смертями и исчезновениями на озере Каддо.

Кто снялся в фильме «Озеро Каддо»

В «Озере Каддо» снялись Дилан О'Брайен, Элайза Сканлен, Диана Хоппер, Кэролайн Фальк, Сэм Хеннингс, Эрик Ланж, Лорен Эмброуз, Нина Леон, Дэвид Мальдонадо и Лэнс Э. Николс.