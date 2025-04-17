Паапу Эссьеду раскритиковали после утверждения на роль Северуса Снейпа в сериале по «Гарри Поттеру»

Поклонники «Гарри Поттера» раскритиковали Паапу Эссьеду после утверждения актера на роль Северуса Снейпа в грядущем сериале HBO. По мнению некоторых фанатов поттерианы, преподаватель зельеварения и защиты от темных искусств мог бы чуть больше соответствовать книжному описанию.

В соцсетях зрители, делясь первыми впечатлениями от каста проекта (на данный момент известно, кто будет играть преподавателей и других сотрудников Хогвартса), полагают, что выбор Паапы Эссьеду на роль Северуса Снейпа — «самая большая ошибка, которую они (создатели сериала. — Прим. ред.) могли совершить».

Другая часть аудитории призывает дать актеру шанс проявить себя. «Не надо ненавидеть Паапу Эссьеду, пожалуйста, он ничего никому из нас не сделал», — написал другой пользователь сети.

Помимо открытого хейта, новость об утверждении актера на роль Северуса Снейпа породила волну мемов. Большинство интернет-шуток основаны на высмеивании «неподходящей» для этого персонажа расы.

В серии фильмов о Гарри Поттере преподавателя зельеварения и защиты от темных искусств сыграл Алан Рикман.