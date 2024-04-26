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Пацаны 4 сезон: дата выхода серий, трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Дата выхода 4 сезона сериала «Пацаны»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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13 июня на платформе Prime Video пройдет премьера четвертого сезона сериала «Пацаны». Проект продолжит рассказывать историю подпольного отряда ЦРУ, противостоящего элитной группе супергероев «Семерка».

В новом сезоне риск столкновения обычных людей и суперов (еще один вариант названия супергероев в этом проекте. — Прим. ред.) становится высок как никогда. Ради победы и восстановления справедливости главные герои ставят на кон все, что могут.

В четвертом сезоне «Пацанов» снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Нэйтан Митчелл, Колби Минифи, Клаудия Думит, Камерон Кроветти, Вэлори Керри, Сьюзэн Хэйард, Дженсен Эклс и Джеффри Дин Морган.

Расписание релиза эпизодов 4 сезона сериала «Пацаны»

1 серия 13 июня
2 серия 13 июня
3 серия 13 июня
4 серия 20 июня
5 серия 27 июня
6 серия 4 июля
7 серия 11 июля
8 серия 18 июля
Пацаны, 4 сезон. «Пацаны»: что известно о четвертом сезоне супергеройского сериала

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