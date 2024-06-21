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Пацаны 4 сезон: рекорд по просмотрам — рейтинг и критика сериала
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:25

1 мин.

4 сезон «Пацанов» показал рекордный старт в истории проекта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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Как сообщает Amazon, «Пацаны» установили новый рекорд по количеству зрителей. За первые четыре дня с момента старта четвертого сезона аудитория супергеройского проекта выросла на 21% по сравнению с предыдущим сезоном.

Проект Эрика Крипке рассказывает о назревающем противостоянии между супергероями и людьми. До премьеры четвертого сезона «Пацанов» шоураннер не исключал возможности шестого сезона, но позже заявил, что пятый сезон станет последним.

На Rotten Tomatoes «Пацаны» получили почти стопроцентное одобрение от критиков, а вот зрители оценили премьеру куда прохладнее — на данный момент на счету проекта всего 50% одобрения аудитории.

Пацаны, 4 сезон. Супергеройский кризис среднего возраста: как стартовал 4 сезон «Пацанов»
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