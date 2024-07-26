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Пацаны 4 сезон: рекорд просмотров — сколько человек посмотрели
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:20

1 мин.

4 сезон сериала «Пацаны» посмотрели 55 млн зрителей

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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«Пацаны» продолжают ставить рекорды — как сообщает Amazon, за 39 дней с момента старта шоу четвертый сезон сериала посмотрели более 55 миллионов зрителей по всему миру.

Пацаны, 4 сезон. 4 сезон «Пацанов» показал рекордный старт в истории проекта

По сравнению с прошлым сезоном аудитория проекта выросла на 20%. «Пацаны» вошли в четверку самых просматриваемых сериалов платформы Prime Video, уступая только первым сезонам «Властелина колец: Колец власти», «Фоллаута» и «Джека Ричера».

Пятый сезон «Пацанов» станет заключительным. Дата его релиза пока не была анонсирована, но известно, что продолжение спин-оффа «Поколение Ви» выйдет в следующем году.

&laquo;Пацаны&raquo;, 4-й сезон: обзор и&nbsp;рецензия, критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Рецензия на 4-й сезон «Пацанов»: стоит ли смотреть финал супергеройского проекта
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