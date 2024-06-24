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Пацаны 5 сезон: Джаред Падалеки присоединится к сериалу
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

1 мин.

Джаред Падалеки присоединится к сериалу «Пацаны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Фото Кадр из сериала «Сверхъестественное»
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Актер Джаред Падалеки («Сверхъестественное») принял приглашение Эрика Крипке присоединиться к касту сериала «Пацаны».

«На данном этапе моей актерской карьеры я хочу работать только над теми проектами и только с теми людьми, которые мне по-настоящему небезразличны, а, очевидно, с Эриком мы связаны навсегда», — рассказал актер.

Падалеки добавил, что ценит Крипке как человека и профессионала своего дела: «Он создал «Сверхъестественное». Он создал Сэма Винчестера и Руби (Женевьев Падалеки), на которой я в итоге женился и создал семью. Я обожаю его. Мне нравится его юмор. Я восхищаюсь Эриком как человеком и его подходом к созданию историй».

Ранее Джаред Падалеки говорил, что готов сняться в проекте, но ему нужно немного времени на подготовку.

Появления актера стоит ожидать в пятом, финальном сезоне шоу.

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