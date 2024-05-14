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Пацаны: будет ли 5 сезон, что известно о продолжении, когда выйдет 4 сезон
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

Сериал «Пацаны» продлили на пятый сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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Сериал «Пацаны» продлили на пятый сезон еще до премьеры четвертого, который ожидается 13 июня. В день премьеры на Amazon Prime Video выйдут сразу три серии из восьми. Финал четвертого сезона пройдет 18 июля.

«Пацаны» рассказывают о подпольном отряде ЦРУ, противостоящем элитной группе супергероев под названием «Семерка».

В продолжении проекта снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Нэйтан Митчелл, Колби Минифи, Клаудия Думит, Камерон Кроветти, Вэлори Керри, Сьюзэн Хэйард, Дженсен Эклс и Джеффри Дин Морган.

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