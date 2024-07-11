Актер Энтони Старр рассказал о завершении сериала «Пацаны»

Сегодня, 11 июля состоялась премьера седьмой серии четвертого сезона «Пацанов». В интервью IGN Nordic исполнитель роли Хоумлендера в сериале «Пацаны» Энтони Старр рассказал, что, по его мнению, завершить сериал после пятого сезона — правильное решение.

«Мы заслуживаем того, чтобы уйти с высоко поднятой головой, не чувствуя, что нам следовало сделать это раньше и мы, скажем так, злоупотребляем гостеприимством. Я думаю, что это будет самое подходящее время, но уйти будет сложно», — объяснил актер.

Ранее шоураннер проекта Эрик Крипке подтвердил, что пятый сезон супергеройского шоу станет заключительным.