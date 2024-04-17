На Wink вышел документальный проект «Пацаны: реальная история»

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На платформе Wink вышел документальный фильм «Пацаны: реальная история». Проект сосредоточен на тех же событиях, что и сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Реальная история» рассказывает о «казанском феномене» — периоде образования так называемых пацанских группировок, состоящих преимущественно из подростков.

В документальном фильме родственники жертв кровавых банд рассказывают о своем трагичном опыте столкновения с преступниками.

Ранее стало известно, что автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев приступил к работе над новым документальным сборником о женских криминальных группировках.